Ich will alles – und das sofort

Am Flughafen angekommen, steigt Hugo in ein Mietauto von car2go.at. Die Vorreservierung hat er bereits in Deutschland erledigt, der Carsharing-Anbieter gehört zum Daimler-Konzern, der zunehmend auf Mobilitätsdienste setzt. Die Zahl der Menschen, die ein Auto nur stundenweise mieten, steigt stetig: Daimler will daher sein Carsharing-Angebot Mitte 2014 mit den Flinkster-Autos der Deutschen Bahn verknüpfen und so in Deutschland auf ein nahezu flächendeckendes Netz mit mehr als 6600 Autos kommen. In Wien verhandelt Car2Go mit den Wiener Linien über eine eigene Kombikarte aus Öffi und Mietauto. Bisher verdienen die Stuttgarter mit Car2Go noch kein Geld – 2015 wollen sie profitabel sein.

Hugo ist im 7. Bezirk in seinem Apartment angekommen und möchte am Abend mit einem Kollegen fein essen gehen. Es ist aber schon 17 Uhr. Wo bekommt er jetzt noch einen freien Tisch in einem angesagten Lokal? Er muss dafür nicht zum Hörer greifen, auf delinski.at wird ihm ein breites Angebot serviert. Das Wiener Start-up bietet so etwas wie eine Restplatzbörse für frei gebliebene Tische in Wiener und Grazer Restaurants. 129 Restaurants melden ihre freien Kapazitäten an die Plattform. Für 5 Euro Reservierungsgebühr bekommen Schnellentschlossene einen Tisch – und auch gleich einen Rabatt von 30 Prozent auf die Gesamtrechnung – wobei es Ausnahmen gibt, etwa für Mittagsmenüs oder teure Weine.

Der Tisch für 19 Uhr ist bestellt, da geht sich noch ein Friseurbesuch aus. Auf der resthaarboerse.com sind Last-minute-Kunden wie Hugo willkommen. Auf der Restplatzbörse für Friseure können Termine zum verbilligten Preis online gebucht werden. Das Portal wurde im Oktober 2013 vom Niederösterreicher Laurenz Gröbner gegründet. 30 Friseure, die meisten in Wien, bieten Damen- oder Herrenservice um 20 bis 50 Prozent verbilligt an. Darunter auch bekannte Namen wie Hairdesign Petritsch. Bei den vergünstigten Restplätzen handelt es sich – wie auch bei den Restaurants – entweder um Randzeiten oder um ausgefallene Vorbestellungen. 2000 Restplätze hat Gröbner bereits vermittelt, das Angebot wird laufend erweitert, bald schon kommen die Landeshauptstädte sowie München dazu.

Nach dem Lokalbesuch lädt Hugo Hurtig zu später Stunde seinen Kollegen noch in sein Apartment. Weil es dort keine Getränke gibt, ordert er über bierher.at – der Hauszusteller liefert bis zwei Uhr morgens.