Larry Ellison: Milliarden mit Software, Rechenzentren und Trump

Nachdem die Oracle-Aktie am Mittwoch kräftig zulegte, war Ellison laut dem Finanznachrichtendienst Bloomberg für kurze Zeit der reichste Mensch der Welt . Mit einem geschätzten Vermögen von 393 Milliarden Dollar ließ er Elon Musk , dessen Vermögen auf 385 Milliarden Dollar geschätzt wird, knapp hinter sich.

Ehrgeizig

Erster zu sein, war für Ellison immer wichtig. Der 81-Jährige gilt als extrem ehrgeizig. Es reiche nicht besser zu sein als die Konkurrenz, man müsse sie zerstören, soll er gesagt haben, als er Ende der 1990er-Jahre die Konkurrenten SAP und Microsoft in die Schranken weisen wollte. Kolportiert wird auch, dass er dabei Privatdetektive angeheuert haben soll, die den Auftrag hatten, die Mülltonnen von Microsoft-Chef Bill Gates zu durchwühlen, um ihn zu diskreditieren.

Das „Bad Boy“-Image kultivierte Ellison. An Regeln hielt er sich ungern. Forsch soll er auch gegenüber seinen Mitarbeitern auftreten.

Geboren wurde Ellison 1944 im New Yorker Stadtteil Bronx als Lawrence Joseph Stellmann. Seine 19-jährige Mutter gab ihn bald an seine Tante und seinen Onkel ab. Bei ihnen wuchs er auf und nahm auch ihren Namen an. Später schlug sich Ellison als Programmierer durch. Bis er 1977 die Firma Software Development Laboratories gründete, aus der Oracle hervorging. Vom Chefposten trat er 2014 zurück. Er hält immer noch 40 Prozent an dem Unternehmen und ist nach wie vor Technik- und Verwaltungsratschef.

Aufwendiger Lebensstil

Das hält ihn nicht davon ab, seinen aufwändigen Lebensstil zur Schau zu stellen. Yachten gehören ebenso dazu wie Flugzeuge, die der passionierte Pilot auch selbst fliegt. Mit seinem Segel-Team gewann er zweimal den Americas Cup. Auch zahlreiche Villen und eine hawaiianische Insel befinden sich in seinem Besitz. Ellison ist in sechster Ehe mit der um 47 Jahre jüngeren Jolin Zhu verheiratet und hat aus früheren Ehen eine Tochter und einen Sohn. Sein für sein Alter ungewöhnlich jugendliches Aussehen dürfte auch auf viel Sport und eine strenge Diät aus Gemüse, Fisch und Obst zurückzuführen sein, heißt es.