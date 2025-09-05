Tesla-Mega-Bonus könnte Elon Musk zum ersten Billionär der Welt machen
Der Verwaltungsrat von Tesla hat für Firmenchef Elon Musk ein Vergütungspaket von bis zu einer Billion Dollar vorgeschlagen. Bei Erreichen der ehrgeizigen Ziele winken Musk bis zu 1.000 Milliarden Dollar, wie der US-Elektroautobauer am Freitag mitteilte. Sollte es genehmigt werden, wäre es das bislang höchste Vergütungspaket der Geschichte.
Der Plan unterstreicht die Strategie von Tesla, sich unter Musks Führung von einem reinen Autobauer zu einem Technologiekonzern zu wandeln. Die Ziele dürften an das Wachstum bei KI-gesteuerten Produkten und autonomen Systemen gebunden sein.
Der Verwaltungsrat von Tesla hatte Anfang des Jahres ein Übergangs-Vergütungspaket für Musk von rund 29 Milliarden Dollar in Form von gesperrten Aktien genehmigt. Es soll ihn bis mindestens 2030 an der Konzernspitze halten, während Tesla auf eine KI-fokussierte Strategie umschwenkt.
