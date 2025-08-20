Berichten zufolge reichte die Influencerin eine Klage gegen den Techmogul ein, in der sie das alleinige Sorgerecht für ihren neugeborenen Sohn beanspruchte. Gleichzeitig bat sie, dass Musk das Kind als sein leibliches anerkenne.

"Vor fünf Monaten habe ich ein Baby zur Welt gebracht. Elon Musk ist der Vater. Ich habe dies bisher nicht bekannt gegeben, um die Privatsphäre und Sicherheit unseres Kindes zu schützen, aber in den letzten Tagen wurde klar, dass die Boulevardmedien dies beabsichtigen, ungeachtet des Schadens, den es anrichten wird", twitterte sie damals.

Die Autorin Ashley St. Clair nutzte Musks Plattform X für die Veröffentlichung eines langen Statements, in dem sie behauptete, still und heimlich Mama geworden zu sein.

Jetzt berichtet Page Six, Ashley St. Clair würde inmitten des Streits um den Kindesunterhalt mit dem Milliardär Elon Musk angeblich die Zwangsräumung drohen.

Ashley St. Clair spricht über finanzielle Probleme

In der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Bad Advice", den sie am Montag auf Musks Social-Media-Plattform X veröffentlichte, sprach St. Clair offen über ihre finanziellen Schwierigkeiten.

"Nach einem Jahr ungeplantem Karriereselbstmord, vielen fragwürdigen Lebensentscheidungen und einer rechtlich nicht erklärbaren Lücke in meinem LinkedIn-Profil habe ich beschlossen, einen Podcast zu starten", sagte sie in einem inzwischen gelöschten Clip. "Außerdem werde ich zwangsgeräumt", soll die 26-Jährige ferner behauptet haben.

"Polymarket bot mir 10.000 Dollar für das Vorlesen einer Anzeige", erzählte St. Clair weiter. Damit habe sie sich ein Dach über dem Kopf gesichert. Davor seien ihre Einkommensmöglichkeiten jedoch kaum noch vorhanden gewesen. Bei Polymarket handelt es sich um ein auf Kryptowährungen basierendes Prognosemarktunternehmen.

St. Clair hatte im Februar behauptet, der Tesla-Gründer habe seine Unterhaltszahlungen an sie "erheblich" gekürzt, nachdem sie das alleinige Sorgerecht für Sohn Romulus eingeklagt hatte. Musk soll ihr zuvor angeblich 15 Millionen Dollar angeboten haben, damit sie ihr Kind geheim halte, so die Influencerin.

Obwohl der Geschäftsmann seine Vaterschaft für Romulus noch nicht offiziell bestätigt hat, behauptete Musk im März, an St. Clair bereits Millionen gezahlt zu haben.

"Ich weiß nicht, ob das Kind von mir ist oder nicht, aber ich habe nichts dagegen, es herauszufinden. Es ist kein Gerichtsbeschluss erforderlich", kommentierte er ein Video auf X, das St. Clair beim Verkauf ihres Tesla zeigte.

"Obwohl ich es nicht genau weiß, habe ich Ashley 2,5 Millionen Dollar gegeben und schicke ihr 500.000 Dollar pro Jahr", behauptete Musk.

Der Milliardär hat insgesamt dreizehn Kinder mit vier verschiedenen Frauen gezeugt, darunter Drillinge und Zwillinge aus seiner ersten Ehe mit Justine Wilson. Ein weiteres gemeinsames Kind war 2002 gestorben. Aus seiner Romanze mit Musikerin Grimes gingen drei Kinder hervor. Mit Neuralink-Chefin Shivon Zilis hat Musk vier Kinder.

Romulus wäre sein vierzehntes Kind.