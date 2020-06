Laos: Bohne ist nicht gleich Bohne

KURIER: Die Wirtschaftskrise scheint an Fairtrade spurlos vorüberzugehen. Der Umsatz in Österreich ist 2013 um 21 Prozent auf 130 Millionen Euro gestiegen...

Hartwig Kirner: Für uns war die Krise positiv, weil die Menschen jetzt bewusster einkaufen. Es werden weniger Autos gekauft, aber bei Lebensmitteln wollen die Leute wieder mehr Ehrlichkeit.

Woher kommen die Zuwächse?

Vor allem von frischen Früchten, wie Bio-Bananen oder neu die Orangen mit einem Plus von 28 Prozent.

In Österreich gibt es schon 115 Gemeinden, die beim Einkauf auf das Fairtrade-Siegel schauen. Ein Wachstumstreiber?

Dabei geht es mehr um zivilgesellschaftliches Engagement als um Riesenmengen Kaffee, die gekauft werden.

Am Weltmarkt ist der Kaffeepreis zuletzt wegen der Dürre in Brasilien stark gestiegen. Liegen die Mindestpreise von Fairtrade überhaupt über diesem Niveau?

Der Kaffeepreis macht seit Längerem Bocksprünge. Mit der Finanzkrise ist er stark nach oben gegangen, weil Spekulanten damit gehandelt haben. Seit eineinhalb Jahren investieren sie wieder mehr in Aktien. Im vergangenen Halbjahr hat unser Mindestpreis gegriffen, derzeit liegt er wieder unter jenem an Weltmarkt. Aber unsere Bauern bekommen immer zusätzlich die Fairtrade-Prämie.

Gibt es überhaupt genügend Konsumenten, die bereit sind, für fair gehandeltem Kaffee mehr zu bezahlen?

Leider nein. Knapp zwei Drittel der Produktion müssen die Produzentenorganisationen nach wie vor als konventionellen Kaffee vermarkten. Bei Kakao wird nur ein Drittel unter dem Fairtrade-Siegel verkauft.

Wo sehen Sie die Wachstumsmärkte von Fairtrade?

In den Anbauländern selbst, in denen die Wirtschaft teils stark wächst: Brasilien, Indien, Südkorea und auch Südafrika. Im Vorjahr hatten wir weltweit prozentuell das größte Wachstum mit fair gehandelten Produkten in Südafrika – im so genannten Süd-Süd-Handel.

Und Osteuropa?

Osteuropa ist erst im Aufbau, in diesen Ländern muss erst ein Bewusstsein für Fairtrade geschaffen werden.

Großkonzerne etablieren verstärkt ihre eigenen Gütesiegel. Ein Problem für Fairtrade?

Grundsätzlich ist es gut, wenn sich Konzerne darum kümmern, woher die Rohstoffe kommen. Greenwashing ist aber ein Riesenthema. Nicht jeder lässt sich von externen Stellen kontrollieren. Mitunter wird mit Knebelverträgen gearbeitet, die Bauern in eine Abhängigkeit bringen. Ein weiteres Problem ist Landgrabbing. Wenn also mit Grund und Boden spekuliert wird und kleinbäuerliche Strukturen zerstört werden.