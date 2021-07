Langjähriger Prokurist belastet Anton Schlecker

Fast 50 Jahre arbeitete der frühere Prokurist für die Firma Schlecker. Er galt als rechte Hand Anton Schleckers. Doch im Prozess um die Pleite des Drogeriemarktkonzerns gibt der Mann, dem Schlecker selbst einen „Führungsanspruch“ attestiert, die Verantwortung ab.

Mit verschränkten Armen sitzt der 90-Jährige im stuckverzierten Gerichtssaal des Ehinger Amtsgerichts unter einem Kristallleuchter. Schweigend sitzt er im etwas zu weit gewordenen dunklen Anzug die Viertelstunde ab, bis die Richter den in altrosa und beige gehaltenen Saal betreten. Nur einmal richtet er das Wort kurz an Anton Schlecker: „Blond geworden!“, spielt er auf Schleckers schlohweiße Haare an. Der frühere Prokurist kennt den Drogeriemarktkönig so lange wie kaum ein anderer: „Mit dem Herrn Schlecker war ich per Du. Und zwar von Jugend auf. Er war sechs Jahre alt, als ich ihn kennenlernte.“

In der Vernehmung im Bankrottprozess um den Drogeriemarktkönig geht am Dienstag es laut Nachrichtenagentur dpa um die Verantwortung, die Anton Schlecker angelastet werden könnte. Denn keiner war tiefer eingeweiht in die Abläufe des Unternehmens als der hoch betagte Mann auf der Zeugenbank. Das ist der Grund, warum der Prozess um die Pleite der Drogeriemarktkette im Jahr 2012, der eigentlich am Stuttgarter Landgericht stattfindet, am Dienstag eigens ins gut 80 Kilometer entfernte Ehingen verlegt wurde. Im Konzern war der Schlüsselzeuge Schleckers rechte Hand.