USA drohen mit landesweitem Verbot der Video-Plattform TikTok

Die USA erh├Âhen den Druck auf die von China betriebene Videoplattform TikTok. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Washington dem chinesischen Mutterkonzern Bytedance ein Ultimatum gestellt: Entweder Bytedance verkauft seine Anteile an der App oder TikTok wird in den USA komplett verboten. Peking forderte Washington am Donnerstag auf, mit der "ungerechtfertigten Unterdr├╝ckung" der Video-App aufzuh├Âren.

Es geht um den m├Âglichen Missbrauch von Nutzerdaten. Seit Monaten mehren sich in den USA und anderen westlichen Staaten Sorgen, dass der chinesische Staat ├╝ber Bytedance auf TikTok-Nutzerdaten zugreifen k├Ânnte. Experten warnen schon lange davor, dass die App von der Kommunistischen Partei Chinas f├╝r Spionage- oder Propagandazwecke benutzt werden k├Ânnte.