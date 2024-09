Kylian Mbappé steigt bei Elektronik-Hersteller Loewe ein

Loewe hat sich mit Fernsehgeräten und Audioprodukten einen Namen gemacht. Das 1923 in Berlin gegründete Unternehmen ist vor einigen Jahren jedoch in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 2019 schlitterte es in die Insolvenz . 2020 wurden die Firmenreste von der russischen Familie Khabliev gekauft. Aslan Khabliev ist seitdem Geschäftsführer. Mit dem Geschäft geht es wieder bergauf, 2024 soll das Unternehmen wieder die Gewinnzone erreichen.

200 Angestellte

Mbappé gilt als technikaffin. Über seine Investmentgesellschaft ist er mittlerweile an mehreren Unternehmen beteiligt. In Frankreich besitzt er mit dem SM Caen auch den Großteil eines Fußballklubs in der zweiten Liga. Loewe hat seinen Hauptsitz in Kronach in Oberfranken, im Norden von Bayern. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 200 Personen.