Kurzarbeit: AK hat bei 35 Firmen Verdacht auf Missbrauch

Großzügige Regelung

Kurzarbeit hatte sich nach der Finanzkrise 2009 in Deutschland und Österreich vor allem in der Industrie bewährt, um in der Schwächephase der Produktion möglichst viele Jobs zu erhalten.

Das ist auch betriebswirtschaftlich sinnvoll, denn neue Mitarbeiter zu finden ist aufwändig und teuer: Laut Arbeitsökonom Rudolf Winter-Ebmer von der Johannes-Kepler-Universität muss ein Unternehmen für die Rekrutierungskosten im Schnitt drei bis vier Monatsgehälter kalkulieren.

Die Denkfabrik Agenda Austria hat die europaweiten Modelle verglichen und kam zum Schluss, dass die Regelung in Österreich zu den großzügigsten zählt: In Irland erhalten Arbeitnehmer zwar 100 Prozent ihres Nettogehalts ersetzt, dabei muss aber der Arbeitgeber weiterhin 30 Prozent beitragen. In Österreich werden je nach Höhe 80 bis 90 Prozent ersetzt. In Deutschland seien es nur mindestens 60 bis 67 Prozent.