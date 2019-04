KURIER-Test nach Datenaffäre: Was weiß die Post?

Ich schicke mein Auskunftsbegehren dennoch am 15. Februar ab. Ich will wissen, was die Post über mich weiß.

Nach anderthalb Monaten ist es soweit. Ich bekomme eine E-Mail von der Österreichischen Post, Betreff: "Ihre Anfrage". Damit liegt sie innerhalb der gesetzlichen Frist, die bei einer großen Anzahl an Anfragen eine Verlängerung auf drei Monate zulässt.

Kinderloses Paar

Das PDF ist sogar mit einem Passwort gesichert. Die ersten Zeilen des Dokuments sind nicht sehr spannend. Name, meine alte Adresse im 19. Wiener Gemeindebezirk, Geburtsdatum. Diese Daten sind erhoben oder zugekauft, steht da.

Dann wird es spannend. Die Post hat statistisch hochgerechnet, ob ich für Produkte oder Parteien zur Zielgruppe gehöre, ob ich Kinder habe und in einer Beziehung bin.

Laut Hochrechnung der Post mag ich Bio, die Neos und die FPÖ, habe einen Partner, aber keine Kinder. Großzügig bin ich eher nicht, dafür gewillt, bald umzuziehen.