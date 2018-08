„Kunststoffe sind zu wertvoll für den Müll“

Die Nachfrage der Industrie nach recycelt Kunststoff sei stetig im Steigen, sagt Stephan. „Wir stehen aber erst am Anfang des Weges. Am Ende soll die Wiederverwertung von Kunststoffen genauso gut funktionieren wie es jetzt bei Glas oder Papier der Fall ist“, erklärt der Borealis-Experte.

Das Problem bei den Verpackungen sei derzeit noch die Verschmutzung. Zum Beispiel: Eine leere Ketchupflasche könne nur schwer so gut gereinigt werden, dass sie wieder als Lebensmittelverpackung verwendet werden könne. Gesetzlich sei das daher auch nicht erlaubt. Borealis will in den nächsten Jahren aber einiges an Geld investieren, um die Recycling-Technologie zu verbessern. So müsse etwa auch das Farbproblem gelöst werden: Der recycelte Kunststoff ist meist grau bis braun und daher nicht für viele Verwendungen zu gebrauchen.. „Grau entsteht aus dem Gemisch des verschieden färbigen Altplastiks“, erklärt Stephan. Zudem müssen die Mengen ausgeweitet werden. Bei Ecoplast würden die Kapazitäten bis Jahresende verdoppelt. 70.000 alte Plastikverpackungsfolien können dann dort im Jahr aufbereitet werden. Das ist auch notwendig. Denn in Europa werde bisher nur ein kleiner Teil der Kunststoffabfälle wiederverwertet. Viel wurde exportiert – vor allem nach China. Das Land hat mit Jahresbeginn einen Plastikabfall-Importstopp verhängt. „Europa muss das Problem jetzt selber lösen“, betont Stephan.