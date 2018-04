Künstliche Intelligenz wird in Österreich vernachlässigt

Beispiele, was künstliche Intelligenz in Unternehmen bewirken kann, gibt es viele. Sind selbstfahrende Wagerl in Regallagern früher nur von A nach B gefahren, suchen sie sich heute ihre Waren und Wege selber und stellen die Kommissionierung zusammen, was Zeit und Geld spart. Oder wer weiß, was seine Kunden zu welcher Jahreszeit kaufen, kann diese zielgerichteter anschreiben, was zu Umsatzsteigerungen von bis zu 20 Prozent geführt haben soll.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig und betreffen unter anderem Fertigung, Instandhaltung, Logistik, Vertrieb, Marketing und Controlling.

Österreichs Unternehmen sind aus mehreren Gründen beim Einsatz künstlicher Intelligenz nicht vorne mit dabei, meint Pichler: „Es gibt eine Diskrepanz zwischen Ambition und Status quo.“ Fast 90 Prozent der in der Studie befragten Unternehmen wollen in drei bis fünf Jahren Pilotprojekte aufsetzen, nur zehn bis 15 Prozent haben derzeit ein solches. Dabei könnte künstliche Intelligenz in Österreich jährlich eine zusätzliche Wertschöpfung von fünf Milliarden Euro generieren, so Pichler.

Weitere Hindernisse sind Datensicherheit und der Mangel an kompetenten Mitarbeitern. Um künstliche Intelligenz in Unternehmen einzusetzen, bedarf es meist Algorithmen, die den Computern „intelligentes Verhalten“ ermöglichen. Dafür reiche nicht ein gewöhnlicher Programmierer, dafür brauche man Mathematiker oder Dateningenieure.