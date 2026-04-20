Künstliche Intelligenz statt Schuhe – Aktienkurs explodiert
Der bisherige Schuhanbieter Allbirds sorgt an den Finanzmärkten mit einer strategischen Neuausrichtung für Furore. Der mit Ballerinas und Turnschuhen bekanntgewordene US-Konzern will völlig andere Wege beschreiten. Unter dem neuen Namen „NewBird AI“ sollen Cloud-Computing-Kapazitäten und KI-Dienstleistungen angeboten werden. Das Marken- und Schuhgeschäft wird für 39 Millionen Dollar an die American Exchange Group verkauft. Ein bisher nicht namentlich genannter Investor kündigte an, bis zu 50 Millionen Dollar ins Unternehmen zu stecken, um den Neubeginn zu finanzieren.
Nach Bekanntgabe der Pläne legte die Aktie um mehr als das Siebenfache zu und gewann 780 Prozent von 2,50 Dollar auf fast 22 Dollar. Dann gab es Gewinnmitnahmen und der Kurs fiel wieder auf rund 12 Dollar.
Allbirds war einst eine auch in Tech-Kreisen populäre Schuhmarke, die ursprünglich ihren Anfang in Neuseeland nahm. Nach dem Börsengang 2021 war Allbirds zeitweise rund 4 Milliarden Dollar wert – vor einigen Wochen wurde das Geschäft aber für weniger als 40 Millionen Dollar gewertet und stand vor dem Aus.
Spekulative Euphorie
„Wir haben dieses Muster schon gesehen – Privatanleger steigen aggressiv ein, wenn ein „Nicht-Tech“-Unternehmen sich in Richtung KI neu positioniert“, sagt Viraj Patel, globaler Makrostratege bei Vanda Research, einem Unternehmen, das das Handelsverhalten von Privatanlegern verfolgt. „Wir haben erste Anzeichen für eine erneute Begeisterung für Meme-Aktien entdeckt.“ – also Unternehmen, deren Kurse durch Social-Media-Hype und spekulative Euphorie steigen, statt durch fundamentale Geschäftsdaten.
Patel betonte, dass die Anzeichen für eine breitere Meme-Stock-Welle nicht nur auf einer einzelnen Aktie beruhen. Er verwies darauf, dass Privatanleger wieder verstärkt bekannte Favoriten kaufen, darunter Tesla, Palantir Technologies sowie das Quantencomputing-Unternehmen IonQ. „Das sind Favoriten der Privatanleger; Meme-Aktien, die die Fantasie individueller Trader beflügeln.“
Ein weiterer Favorit in der Vorwoche war das soziale Netzwerk Myseum, dessen Aktien am Donnerstag um 150 Prozent stiegen, nachdem auch dieses Unternehmen einen KI-Schwenk angekündigt hatte. Vor einigen Monaten war kurzzeitig auch Algorhythm Holdings im Fokus. Das Unternehmen, das ein Jahr zuvor noch Karaoke-Maschinen unter dem Namen „The Singing Machine Co“ verkauft hatte, sah seine Aktie im Februar zeitweise auf das Vierfache steigen, nachdem es behauptete, die Frachtvolumen seiner Kunden um 300 bis 400 Prozent steigern zu können — „ohne einen entsprechenden Anstieg des Personalbestands“.
Meme-Aktien wurden am Anfang der Pandemie zu einem Phänomen, als viele Menschen zu Hause begannen, mit Aktien zu handeln, um Langeweile und Stress zu bewältigen. Doch nur wenige der Unternehmen, die von diesen spekulativen Wellen erfasst wurden, konnten ihre Gewinne langfristig halten.
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