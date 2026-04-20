Künstliche Intelligenz statt Schuhe – Aktienkurs explodiert

Der bisherige Schuhanbieter Allbirds sorgt an den Finanzmärkten mit einer strategischen Neuausrichtung für Furore. Der mit Ballerinas und Turnschuhen bekanntgewordene US-Konzern will völlig andere Wege beschreiten. Unter dem neuen Namen „NewBird AI“ sollen Cloud-Computing-Kapazitäten und KI-Dienstleistungen angeboten werden. Das Marken- und Schuhgeschäft wird für 39 Millionen Dollar an die American Exchange Group verkauft. Ein bisher nicht namentlich genannter Investor kündigte an, bis zu 50 Millionen Dollar ins Unternehmen zu stecken, um den Neubeginn zu finanzieren.

Nach Bekanntgabe der Pläne legte die Aktie um mehr als das Siebenfache zu und gewann 780 Prozent von 2,50 Dollar auf fast 22 Dollar. Dann gab es Gewinnmitnahmen und der Kurs fiel wieder auf rund 12 Dollar.

Allbirds war einst eine auch in Tech-Kreisen populäre Schuhmarke, die ursprünglich ihren Anfang in Neuseeland nahm. Nach dem Börsengang 2021 war Allbirds zeitweise rund 4 Milliarden Dollar wert – vor einigen Wochen wurde das Geschäft aber für weniger als 40 Millionen Dollar gewertet und stand vor dem Aus.