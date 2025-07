Technikforscher: "KI ist vieles, aber nicht die große Revolution"

Derzeit erlebe man einen massiven Zuwachs an Automatisierung von Bereichen, die bisher Menschen vorbehalten waren, nämlich der kognitiven Arbeit, sagte Strauß. Anders als bei der Automatisierung manueller Tätigkeiten in der Industrie verlaufe sie dynamischer, komplexer und instabiler .

Die Technologie werde oft eingeführt, ohne dass es klare Vorstellungen gebe, welche Probleme gelöst werden sollen, sagte der Soziologe Uli Meyer von der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz. Dann gebe es zwar eine Lösung, für die aber erst ein Problem gesucht werden müsse. Das sei auch ein Grund, warum viele KI-Projekte in Unternehmen scheitern.

"Nicht jedes Problem braucht KI"

Welche Aufgaben wie und warum bearbeitet und unterstützt werden sollen, sollten zentrale Fragen bei der Nutzung von KI sein, sagte Strauß. Denn nicht jedes Problem brauche KI: Man könne zwar einen Nagel mit einer gefrorenen Banane einhämmern. Besser wäre es aber, einen Hammer zu verwenden, so der Forscher.

Häufig würden Bilder oder Metaphern den Blick auf die Technologie verstellen, sagte Meyer. Nicht selten werde sie als Wesen, etwa als menschenähnlicher Roboter, dargestellt. Tatsächlich wirke sie aber im Hintergrund. In Empfehlungssystemen in Online-Shops, in Übersetzungsprogrammen und in der Kamera-App am Smartphone.