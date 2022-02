Künftig weniger neue Wohnungen und weiterhin steigende Preise in Wien

Immobilien. Es ist eine schlechte Nachricht für alle, die eine Wohnung suchen und eine gute Nachricht für alle, die in Immobilien investiert haben. Laut den Immo-Experten der EHL und der Buwog wird sich die Lage am Wiener Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren weiter zuspitzen.

Es gibt in der Bundeshauptstadt immer weniger unverbaute Grundstücke und deren Preis wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Das sorgt auch für deutliche Preissteigerungen bei den Wohnungen.

Wien wächst kontinuierlich. Laut Prognose soll die Bevölkerungszahl heuer um 12.300 Menschen steigen. Dazu kommt, dass in den kommenden Jahren die Babyboomer in Pension gehen. Der geburtenstärkste Jahrgang seit dem Zweiten Weltkrieg war 1963. Diese Generation wird demnächst den Arbeitsmarkt verlassen.