Künftig volle Kraft in billa.at

Nach einer Testphase von etwas mehr als zwei Jahren stellt die Rewe-Vertriebsschiene Merkur ihren Onlineshop Ende August ein. „Bei Billa kann man in ganz Österreich bestellen. Merkur haben wir online nur im Großraum Wien getestet“, erklärt Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti in der SchauTV-Reihe „Warum eigentlich ...?“. Nachsatz: „Wir stecken unsere volle Kraft in billa.at.“

Das Online-Geschäft ist im Lebensmitteleinzelhandel nach wie vor eine Nische. Zum Vergleich: Branchenprimus Rewe (Billa, Merkur, Penny, Adeg, bipa) macht aktuell insgesamt sieben Milliarden Euro Umsatz in Österreich, davon kommen gerade einmal 30 Millionen aus dem Web-Geschäft. Ein „zartes Pflänzchen“, wie Haraszti sagt. Allerdings mit Wachstumspotenzial. Man müsse jedoch viele Optionen testen, etwa auch eine Art Drive-in, bei dem sich Kunden den online bestellten Lebensmitteleinkauf bequem in den Kofferraum stellen lassen. Solche Modelle sind unter anderem in Frankreich in Betrieb und werden auch in Wien getestet.