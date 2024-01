Kündigungswelle: Steirischer Onlinehändler baut 90 Mitarbeiter ab

Der steirische Onlineversandhändler Niceshops baut laut ORF Steiermark nach zwei Geschäftsjahren mit Verlusten nun 90 von 450 Mitarbeitenden in Graz und in Saaz ab. Grund für den Schritt, der beim AMS am Montag gemeldet wurde, seien Veränderungen im europäischen Onlinehandel und die Teuerung. Defizitäre Firmenbereiche werden geschlossen. Zuletzt wurden gut 45 Online-Portale betrieben. Für heuer stellt das Unternehmen laut Bericht wieder ein positives Ergebnis in Aussicht.