Kündigungsschutz 50plus: Was jetzt wirklich gilt

Kaum Anfechtungen

Anders als in Deutschland werden in Österreich Kündigungen daher kaum angefochten. Von 3.500 Arbeitsrechtsfällen, die die AK Wien im Vorjahr vertrat, betrafen weniger als 200 sozialwidrige Kündigungen. Ein Grund für die geringe Zahl an Anfechtungen sind freilich auch die so genannten „Golden Handshakes“, also zusätzliche Abfertigungen, mit denen älteren Mitarbeitern der Abschied „versüßt“ wird.

Die meisten Anfechtungsverfahren vor dem Arbeitsgericht enden mit einem Vergleich. Verliert der Arbeitgeber den Prozess, muss er nämlich für die gesamte Zeit das Gehalt nachzahlen, nur ein kleiner Teil der Gekündigten möchte wieder angestellt werden.