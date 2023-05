"Sinnbefreite Forderungen"

Außerdem fehlten die Arbeitskräfte, "Hier ist keine Entspannung in Sicht", so der Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich. "Und dazu gibt es zum Teil sinnbefreite Forderungen nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Diese Unterstellung, dass man in 32 Stunden dasselbe machen kann, ist eine Beleidigung für meine tüchtigen Mitarbeiter", sagte Pierer. Dabei sei die Industrie noch relativ flexibel, im Gesundheitsbereich sei das noch ganz anders.