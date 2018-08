Wie Sie Ihr Unternehmensrating optimieren

Vorteile bei Investoren und Kreditgebern

Je besser und stabiler ein Unternehmen finanziell ausgestattet ist, desto größer auch die Chance, gute Konditionen und Vertragsbedingungen bei Lieferanten, Kreditversicherern und Banken zu erhalten. Darüber hinaus ist es bedeutend einfacher, Investoren zu finden und bei Ausschreibungen berücksichtigt zu werden. „Zusätzlich verbessert eine Top-Bonität das Image eines Unternehmens. In Zeiten von Google, Facebook und Co, in denen jeder sehr subjektiv bewertet wird, kein unwesentlicher Faktor“, so Wagner.

8 Tipps, die Ratings positiv beeinflussen

Es gibt einige Faktoren, die ein Unternehmensrating positiv beeinflussen.