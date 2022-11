Kryptobörse FTX von betrügerischen Transaktionen betroffen

Am Samstag wurde die Kryptobörse FTX in ein weiteres Chaos verwickelt. Das Unternehmen teilte mit, dass es nicht autorisierte Transaktionen entdeckt habe - laut Analysten seien Millionen von US-Dollar "unter verdächtigen Umständen" von der Plattform entfernt worden seien.

Der Konzern von Tech-Unternehmer Sam Bankman-Fried beantragte nach eigenen Angaben vom Freitag Gläubigerschutz in den USA. Innerhalb von 72 Stunden haben User 6 Milliarden Dollar von der Plattform abgezogen und die konkurrierende Börse Binance zog sich vom 1 Milliarden schweren Übernahme-Deal zurück. Am Samstag sagte der FTX-Anwalt Ryne Miller auf Twitter, dass Kundengelder in einen sogenannten "Cold Storage" (also einer Wallet, die offline ist) gegeben wurden.