Krypto-Guru Bankman-Fried lebt in Haft "von Brot und Wasser"

Der Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist mit seinen Haftbedingungen unzufrieden. Bankman-Fried habe keinen Zugang zu Computern, erhalte seine benötigten Medikamente nicht und bekomme nur Fleischgerichte vorgesetzt, obwohl er Veganer sei, erklärten seine Anwälte bei einer Anhörung diese Woche.

"Er ernährt sich jetzt buchstäblich von Brot und Wasser, den einzigen Dingen, die ihm serviert werden und die er essen kann, und manchmal von Erdnussbutter", sagte sein Anwalt Mark Cohen. Zudem stehe ihm für die Vorbereitung auf das Verfahren viel zu wenig Zeit zur Verfügung.

Das Gefängnis habe ihm auch das Medikament Adderall zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung nicht zur Verfügung gestellt, obwohl ein Gerichtsbeschluss dies angeordnet hatte. Dies würde seine Fähigkeit beeinträchtigen, sich auf den Prozess, der im Oktober beginnen soll, entsprechend vorzubereiten.

U-Haft nach Hausarrest

Vor zehn Tagen hatte ein Gericht Untersuchungshaft gegen den gefallenen Krypto-Guru verhängt. Zuvor stand er monatelang unter Hausarrest. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Bankman-Fried versucht haben soll, mögliche Zeugen zu beeinflussen. So soll er Ende Juli der New York Times Auszüge aus dem Tagebuch seiner Ex-Freundin zugespielt haben, die als wichtige Zeugin in dem Verfahren gilt.

Sieben Anklagepunkte

Gegen Bankman-Fried gibt es sieben Anklagepunkte wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX im November 2022. Die Ankläger werfen ihm vor, Milliarden von Dollar an Kundengeldern von FTX veruntreut zu haben, um Verluste in seinem Hedgefonds Alameda Research auszugleichen. Bankman-Fried hat zugegeben, dass die Risikoverwaltung bei FTX unzureichend war, aber bestritten, Kundengelder abgezweigt zu haben. Alles sei aus seiner Sicht im Rahmen der Gesetze abgelaufen.