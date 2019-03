Kritik an "Millionengeschenk" für Zeitarbeitsfirmen

Der oberösterreichische AK-Präsident Johann Kalliauer sieht in der Änderung ein " Millionengeschenk für Leasingfirmen auf dem Rücken zehntausender Leiharbeiter." Der (SWF) wird von Beiträgen der Leiharbeitsfirmen finanziert. Er fördert Weiterbildungsmaßnahmen für die rund 120.000 in Österreich beschäftigten Leiharbeitskräfte und gewährt ihnen finanzielle Zuschüsse (z.B. Überbrückungsgeld) während Stehzeiten oder bei Arbeitslosigkeit, gibt der AK-Präsident zu bedenken.

Weniger für Bildung

"Den betroffenen Zeitarbeitern stehen dadurch weniger Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, obwohl gerade die Unternehmen mit Hinweis auf den angeblichen Fachkräftemangel eine gute Ausbildung als unabdingbar einfordern, so Kalliauer. Er kritisiert auch die Neos, die mit der Regierung mitgestimmt hatten.

Beantragt wurden die Änderungen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes von den Abgeordneten Peter Haubner ( ÖVP) und Christian Ragger ( FPÖ). Sie begründeten den Schritt damit, dass der SWF trotz einer im Jahr 2017 beschlossenen befristeten Beitragssenkung von 0,8 auf 0,35 Prozent eine ausgeglichene Gebarung aufweise und mit Ende 2017 Rücklagen von 26,5 Mio. Euro gebildet habe.

Die FPÖ will den SWF komplett auflösen und sämtliche Weiterbildung in Stehzeiten vom AMS finanzieren lassen. Die AK wiederum sieht darin ein Abwälzen der Kosten auf die Allgemeinheit. Zeitarbeitsfirmen hätten kaum nteresse daran, dass sich Zeitarbeiter/-innen aus diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen befreien und eine stabile Dauerbeschäftigung erreichen, so Kalliauer.