Krieg in Ukraine bringt Güterverkehr nach Europa zum Erliegen

Die Versorgung mit Waren des täglichen Lebens ist derzeit doppelt gefährdet, denn die Logistikbranche kämpft an zwei Fronten: mit den Lockdowns in China und den dadurch geschlossenen Häfen sowie dem Krieg in der Ukraine, der die neue Seidenstraße – die Bahnstrecke von China nach Europa – erheblich behindert.

Starker Einbruch