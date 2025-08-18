Warum ein Kreditkarten-Check nach dem Urlaub wichtig ist

Ob im Hotel, im Restaurant oder beim Mietwagenverleih - im Urlaub bezahlen die Österreicher oft lieber mit Karte als bar.

Dabei kommt es immer wieder zu Buchungsfehlern oder Betrugsfällen. Unerwartete Abbuchungen vom Konto lassen die Urlaubsfreude schnell schwinden. Sebastian Lex, Finanzexperte beim Vergleichsportal Check24, rät dazu, Girokonto und Kreditkartenabrechnung nach dem Urlaub unbedingt zu überprüfen. Denn so ließen sich teure Überraschungen vermeiden. Doppelte Buchungen und Kreditkartenbetrug Vor allem doppelte Abbuchungen kämen infolge von technischen Fehlern immer wieder vor. Auch wenn die Höhe einer Buchung nicht nachvollziehbar ist - etwa bei Fremdwährungen - sollten Ausgaben noch einmal kontrolliert werden. Außerdem könnten Urlauber zu Betrugsopfern durch manipulierte Terminals oder gestohlene Kartendaten werden. Diese seien häufig durch unbekannte Abbuchungen erkennbar. Werden Unregelmäßigkeiten bei Kontobewegungen entdeckt, gilt es Ruhe zu bewahren. Ungerechtfertigt getätigte Zahlungen könnten dem Experten zufolge zurückgefordert werden.

So kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge Grenzen Sie den Reisezeitraum ein und filtern Sie im Onlinebanking die Buchungen nach dem Zeitraum des Urlaubs.

Kontrollieren Sie Ihre Belege und vergleichen Sie Rechnungen mit tatsächlichen Abbuchungen.

Versuchen Sie unbekannte Buchungen aufzuklären . Achten Sie besonders auf unbekannte Firmen- oder Ortsnamen. Dabei hilft oft eine kurze Online-Recherche.

Achten Sie auch auf kleine Beträge. Oft testen Betrüger mit geringen Summen, ob eine Kredit- oder Bankomatkarte aktiv ist.

Rückzahlungen seien auch bei Bargeldbehebungen mittels Kreditkarte möglich: "Falls Ihnen zum Beispiel am Automaten zu wenig oder gar kein Geld ausgezahlt wurde, die Buchung aber dennoch auf Ihrer Kreditkartenabrechnung erscheint, können Sie auch in diesem Fall eine Rückerstattung veranlassen“, sagt Lex. Buchungsfehler direkt mit Unternehmen klären Bei offensichtlichen Fehlern, wie etwa einer Doppelabbuchung, sollen Reisende den Sachverhalt direkt mit dem Unternehmen klären, das den Betrag abgebucht hat. So ließen sich Missverständnisse und Buchungsfehler schnell und unkompliziert lösen. Wenn Urlauber auf diese Art keine Rückzahlung erreichen, könnten sie sich an ihre Bank wenden, die in solchen Fällen ein sogenannten Chargeback-Verfahren einleitet. Für solche haben Bankkunden meist bis zu 120 Tage Zeit. Trotzdem rät Lex zu schnellem Handeln, wenn nachweislich falsche oder verdächtige Abbuchungen vorliegen. Denn der Prozess kann sich verzögern, wenn unterschiedliche Nachweise erbracht werden können. Betrugsfälle immer bei der Polizei melden Handelt es sich um einen Betrugsfall, müsse dieser der Polizei gemeldet werden. Das gelte für Bankomat- und Kreditkarten gleichermaßen.