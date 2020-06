Kraftwerke für windfreie Zeit

Vergangene Woche präsentierte die heimische E-Wirtschaft ihr 16-Milliarden-Euro-Ausbauprogramm bis 2020. Vor allem drei Gaskraftwerke stechen ins Auge, die die EVN errichten möchte. 2017 soll ein 400-Megawatt-Kraftwerk im Raum Hohe Wand/NÖ ans Netz gehen. Mit einem weiteren Kraftwerks-Block könnte die Leistung zwei Jahre später verdoppelt werden. Ferner ist im Raum Zwentendorf ein Gaskraftwerk projektiert, das 2020 starten soll.

Die EVN betont, dass es bei keinem Standort derzeit konkrete Planungen gebe. Hintergrund der Überlegungen sei der starke Windkraft-Ausbau, der in den kommenden Jahren das Energiesystem vor neue Herausforderungen stellen werde. Der Landesversorger will dafür gerüstet sein. Laut EVN-Sprecher Stefan Zach seien derzeit in NÖ rund 3000 zusätzliche Megawatt Windkraft angemeldet. Das wäre fast eine Verfünffachung der aktuellen Leistung. Auch wenn sicher nicht alle angemeldeten Windräder gebaut werden – für jene Phasen, in denen kein Wind wehe, brauche man in Zukunft entsprechende Ausgleichsenergie, die nur flexible Gaskraftwerke bieten können, argumentiert Zach. Die Gaskraftwerksprojekte seien „Optionen für die Zukunft, die nur dann errichtet werden, wenn die Windkraft so ausgebaut wird, wie geplant“.