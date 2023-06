Krach bei Nissan: Konzernchef soll Kollegen bespitzelt haben

Der Konzernchef des japanischen Autokonzerns Nissan Motor, Makoto Uchida, ist mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Der Konzernchef habe seinen Vorstandskollegen Ashwani Gupta über einen längeren Zeitraum ausspähen lassen, heißt es in einem Reuters vorliegenden Brief eines führenden Nissan-Beraters an die unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats.

Dem Brief und vier informierten Personen zufolge habe Uchida etwas gegen Gupta in der Hand haben wollen, um dessen Widerstand gegen ein neues Abkommen mit der französischen Partnerfirma Renault zu schwächen. Nissan erklärte, man habe unabhängige Stellen mit der Klärung der Vorwürfe beauftragt, und wollte sich nicht weiter äußern. Nissan, Renault und Mitsubishi unterhalten ein Dreierbündnis mit Kapitalverflechtungen.