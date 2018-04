Kotanyi: Tonnenweise Pfeffer und Paprika

Mehr als eine Million Gewürzprodukte erzeugen die 574 Mitarbeiter des Familienunterunternehmens Kotanyi pro Tag. 2000 Tonnen Pfeffer, 150 Tonnen Paprika und mit den vielen anderen Rohgewürzen aus aller Welt insgesamt 10.000 Tonnen braucht Kotanyi dafür jährlich.

Im Vorjahr schaffte das in Wolkersdorf nördlich von Wien ansässige Unternehmen damit einen neuen Rekordumsatz. 157 Millionen Euro, davon 71 Prozent auf ausländischen Märkten, konnten mit dem Gewürzverkauf umgesetzt werden. Stark expandiert hat Kotanyi in den vergangenen Jahren nach Osten. In Russland allein werden 35 Millionen Euro umgesetzt, sagt Erwin Kotanyi, der das Unternehmen in vierter Generation führt. Dass die politischen Dissonanzen mit Russland negative Auswirkungen auf sein Geschäften haben könnten, glaubt er nicht. „Wir haben viel Erfahrung im wirtschaftspolitischen Bereich und denken, dass wir mit allen Szenarien bestens umgehen können“, sagt er. Immerhin hat Kotanyi auch die EU-Sanktionen gegen Russland nach der Annexion der Krim gut gemeistert. Damals hatten insbesondere Agrarexporte nach Russland unter den EU-Auflagen zu leiden.

Kotanyi hat aber auch schon neue Märkte im Visier: Heuer steht die Expansion nach Kasachstan und Weißrussland auf dem Plan. Zudem wird China angepeilt.