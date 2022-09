Kostensteigerung bei Vivatis: „20 Millionen bleiben bei uns hängen“

Marken

Zur Gruppe gehören Marken wie Maresi (wird in der Steiermark von der Ennstal Milch abgefüllt), Inzersdorfer, Shan 'shi, Siggi, Gourmet, Purea, Kärntner Fleisch, KnabberNossi oder Wojnar's. Am Familienbetrieb Wojnars (560 Mitarbeiter) hat sich die Vivatis-Gruppe erst im vorigen Jahr mit 74 Prozent beteiligt. Neu im Vivatis-Reich ist seit rund einem Jahr auch der Wiener Caterer Gerstner. Per 1. Jänner 2020 hat die Vivatis-Tochter Gourmet das in Nürnberg ansässig Unternehmen SF Franken-Catering GmbH übernommen und plant eine weitere Expansion im süddeutschen Raum.