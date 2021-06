Vivatis Gruppe übernimmt Mehrheit an Wojnar

Die Linzer Lebensmittelgruppe Vivatis erwirbt mit 74 Prozent die Mehrheit der Unternehmensanteile sowie Markenrechte des Familienbetriebs Wojnar's Wiener Leckerbissen und wird strategischer Partner.

Damit werde - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundeswettbewerbsbehörde - der Frische-Convenience-Bereich der Holding weiter ausgebaut, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Der in den 1930er-Jahren von Josef Wojnar gegründete Betrieb, der heute rund 560 Mitarbeiter beschäftigt, zählt demnach zu den führenden Frische- und Kühl-Convenience-Spezialisten in Österreich. Vor allem mit Aufstrichen, Salaten und Snacks "to go" habe er sich einen Namen gemacht.