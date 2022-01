Kosten für Schulden der Republik nahmen 2021 weiter ab

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist mit dem 1,85 Billionen Euro schweren Pandemie-Notprogramm PEPP der größte Anleihenkäufer in der gesamten Eurozone.

Profitieren vom niedrigen Zinsumfeld

Von dem niedrigen Zinsumfeld konnte Österreich als Staatsanleihenemittent heuer erneut profitieren. Die durchschnittliche Verzinsung aller neu aufgenommenen Schulden lag 2021 bei minus 0,34 Prozent.

"Es ist das dritte Mal in der Geschichte der Republik, das die kompletten Begebungen des Jahres durchschnittlich mit negativem Zinssatz emittiert wurden und es ist auch das zweite Mal, dass alle Bundesanleihen negativ begeben wurden", sagte Stix.

Auch die durchschnittliche Portfolio-Rendite sank damit im Vorjahr weiter nach unten - von 1,47 Prozent im Jahr 2020 auf 1,17 Prozent. Darüber hinaus wurde die durchschnittliche Laufzeit weiter auf 10,6 Jahre gesteigert, wodurch die günstigeren Konditionen für einen längeren Zeitraum eingeloggt werden.

All das führe zu einer sinkenden Zinsbelastung für den Staat. Aus dem Finanzschuldenstand erhalte er wegen der Negativverzinsung derzeit netto sogar Zinseinnahmen.

So habe die Republik "in den letzten drei Jahren - seit wir negativ sind - von Investoren über 4 Mrd. Euro an Zinsen überwiesen" bekommen bzw. bekommt es gerechnet auf die gesamte Laufzeit der Schulden noch, so Stix.

Der starke Abwärtstrend bei der Zinslast werde sich jedoch nicht ewig fortsetzen können, laut OebFA-Berechnungen werde es sich ab 2025 wieder umkehren. Das hänge aber auch davon ab, wie sich die Zinsen weiter verändern.