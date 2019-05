L’Oréal-Forscher: "Gibt derzeit keine Alternative zu Palmöl"

Forschung für Klima und Umwelt

Laurent GilbertDer Leiter des Programms für nachhaltige Innovation und Forschung bei L’Oréal hat in Paris Physik und Organische Chemie studiert. Seine Karriere startete er beim französischen Pharmakonzern Rhone Poulenc. Dann wurde er in die Leitung des Rhodia US-Forschungszentrums berufen. 2002 kehrte er nach Frankreich zurück und begann bei L’Oréal, 2011 übernahm er die Leitung der angewandten Forschung des Kosmetikkonzerns.

L’Oréal-KonzernDer weltgrößte Kosmetikkonzern mit Sitz in Paris setzte 2018 mit 86.000 Mitarbeitern 26,9 Milliarden Euro um. Der Gewinn betrug 4,9 Milliarden Euro.

Zu L’Oréal gehören Marken wie Biotherm, Garnier, Kiehl’s, Cacharel und Vichy.

914 Millionen Euro wurden im Vorjahr in Forschung und Innovation investiert, 505 Patente

angemeldet. L’Oréal produziert in 40 Werken und ist insgesamt in 150 Ländern tätig