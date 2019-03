Kopiert Coca Cola jetzt Almdudler?

Almdudler durch Kracherl ersetzt

Coca Cola bewirbt seine neue Limonade mit einem selbstbewussten Werbespruch: "Nicht ganz objektiv betrachtet die beste Kräuterlimo Österreichs." In der Gastronomie ist die Kräuterlimonade von Coca Cola bereits an 1.300 Orten erhältlich, unter anderem im Falkensteiner Hotel Wien und Hotel Imperial sowie bei Autogrill und Landzeit. "Das Interesse an Kinley Kräuter Kracherl in der Gastronomie ist enorm", vermeldete der Vertriebsdirektor bei Coca-Cola HBC Österreich, Herbert Bauer, anlässlich der Markteinführung. "Im Handel befinden wir uns derzeit noch in der finalen Listungs-Abstimmung mit unseren Partnern", hieß es von Coca Cola HBC Österreich auf APA-Anfrage. In den österreichweit rund 700 Getränkeautomaten von Coca Cola wurde Almdudler bereits durch das Kinley Kräuter Kracherl ersetzt.

Almdudler verstärkt nun seine Marketing- und Vertriebsaktivitäten vor allem im Bereich Gastronomie und will seine österreichischen Wurzeln noch stärker betonen. "Das Produkt, die Marke sowie das Unternehmen Almdudler sind zu 100 Prozent in Familienbesitz. Internationale Konzerne können diesen Ursprung aus Österreich bei allen Bemühungen nicht glaubhaft darstellen", so der Almdudler-Chef.