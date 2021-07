Konzernspitze von Swarkovski soll umgebaut werden

Eine Gesellschaftergruppe des Kristallkonzerns Swarovski mit Sitz in Wattens in Tirol rund um Markus Langes-Swarovski und Marina Giori-Lhota wollen mit Jahresanfang einen Umbau an der Konzernspitze vollzogen sehen. In einem Schreiben an die Gesellschafter forderten sie einen Wechsel und damit den Rücktritt von CEO Robert Buchbauer, berichtete die "Tiroler Tageszeitung". Begründet wurde dies mit den Problemen im Geschäftsbereich Kristall.

Manager statt Familienmitglieder

Die operative Führung soll von Managern übernommen werden, die keine Familienmitglieder sind. Zudem forderten sie die Einsetzung eines Finanzvorstandes für den Geschäftsbereich Kristall. Man sei mit einer Verlängerung der operativen Organstellungen und Dienstverträge über das heurige Jahresende hinaus nicht einverstanden, hieß es. Stattdessen soll eine Leitungsgesellschaft kommen.