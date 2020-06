Investitionen: Rückkehr ins sicherere Heimatland

Etwas anders als bei den für geplante Investitionen bereit gestelltem Kapital sieht es bei den umgesetzten neuen Projekten aus. Dabei gab es in Polen und Ungarn nur einen geringfügigen Rückgang, in der Slowakei und in Tschechien sogar einen leichten Anstieg.

In den Balkan-Staaten und in der Türkei gab es in Summe leicht steigende Zuflüsse für Investitionen (plus zwei Prozent). Während alle Ex-Jugoslawien-Länder (außer Montenegro) deutlich mehr Investitionskapital anziehen konnten, verzeichnete die Türkei einen Rückgang um fast sechs Prozent.

Die ehemaligen Sowjet-Länder ( Weißrussland, Kasachstan, Moldawien, Russland, Ukraine) erreichten eine Steigerung der Zuflüsse um 26 Prozent auf 72 Milliarden Euro. Dominiert wurden diese von Russland mit 52 Milliarden Euro.