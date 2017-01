Die Landwirtschaftskammer Österreich und der Bauernbund haben heute vorsorglich deponiert, dass sie gegen höhere Steuern auf Milch und Fleisch sind. Auslöser ist die Forderung des deutschen Umweltbundesamtes die Mehrwertsteuer in Deutschland auf tierische Produkte aufgrund der klimaschädlichen Folgen der Viehhaltung - Stichwort Methangase - zu erhöhen.

Statt mit dem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent sollten tierische Nahrungsmittel in Deutschland künftig mit den regulären 19 Prozent besteuert werden, so das Umweltbundesamt.

"Fakt ist, dass Wiederkäuer und damit Rinder Methan emittieren, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie in der Öffentlichkeit häufig vermittelt wird", so die Landwirtschaftskammer in einer Aussendung. Demnach würden die Methanemissionen aus dem Verdauungstrakt von Rindern für 4,1 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen in Österreich verantwortlich sein.

Reduktion durch Zucht

Zudem sei die Branche laufend bemüht, die Emissionen weiter zu senken, wie etwa durch Zuchtarbeit, die Optimierung der Fütterung und Düngerlagerung oder -ausbringung. Weiters seien umfangreichere Treibhausgas-Einsparungen durch Anpassungen im Verkehr oder etwa bei der Heizenergie erzielbar.

ÖVP-Landwirtschaftssprecher und Bauernbundpräsident Jakob Auer ergänzte: "Die geschlossenen Futterkreisläufe, die typisch sind für die österreichische Milchkuhhaltung, wirken sich nachweislich positiv auf die CO2-Bilanz aus."

Das deutsche Umweltbundesamt hatte heute einen Bericht zu umweltschädlichen Subventionen in Deutschland veröffentlicht. Darin heißt es, die Landwirtschaft trage wesentlich zum Klimawandel bei und sei in Deutschland der Hauptverursacher von Methan- und Lachgasemissionen.