Kontrolle der Bio-Lebensmittel: Schauen, was alles drinnen ist

Der Anteil an landwirtschaftlichen Flächen, die für die biologische Landwirtschaft genutzt werden, ist in Österreich auf rund 24 Prozent gestiegen. Die Konsumenten erwarten, dass dort wo Bio draufsteht, auch tatsächlich nur Bio drinnen ist. „Kontrollen sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der biologischen Landwirtschaft“, betont Wolfgang Pirklhuber, Sprecher der neu gegründeten Interessensgemeinschaft Bio-Kontrollstellen.

Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die EU-Staaten auf eine neue Bioverordnung geeinigt, die bis zum Jahresbeginn 2021 in den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden muss. Das umfangreiche Konvolut mit vielen Detailvorschriften, regelt etwa den Einsatz von Biosaatgut oder von Bio-Importen. Das erklärte Ziel der EU-Kommission ist die Ausweitung der Bio-Produktion in Europa. Weil nur sieben Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in der EU für biologische Landwirtschaft genutzt werden, steigen die Importe.

Die neue EU-Verordnung war Anfang Juni der Anlass für einen Zusammenschluss von acht österreichischen Biokontrollstellen zu einer Interessengemeinschaft. Die privaten Kontrollstellen decken fast den gesamten Markt ab. Sie sind größtenteils gemeinnützig organisiert und werben sich keine Kundschaft ab. Es werden im Jahr etwa 25.000 einzelbetriebliche Kontrollen durchgeführt und 2800 Unternehmen aus dem Bereichen Verarbeitung, Handel und Gastronomie zertifiziert. Dazu kommen noch zehn Prozent Stichproben.