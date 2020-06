Happige Überziehungszinsen: Druck auf Banken steigt

Wird das Bankkonto einmal überzogen, wird es empfindlich teuer. Zu teuer, wie Konsumentenschützer kritisieren. Obwohl die Leitzinsen am Boden liegen und Banken sich so billig wie nie Geld ausborgen können, halten sie die Überziehungszinsen seit Jahren nahezu unverändert hoch.

Ein Blick in den Bankenrechner der Arbeiterkammer (AK) zeigt, dass die heimischen Institute je nach Kontopaket derzeit Sollzinsen zwischen 4,75 und 13,25 Prozent verrechnen. Überschreitet der Kunde den Überziehungsrahmen oder wurde gar kein Rahmen vereinbart, fallen zusätzlich Verzugszinsen von drei bis fünf Prozent an. Genau diesen "Strafzinsen" geht es in Deutschland nun an den Kragen. Die ersten Geldhäuser, darunter die ING-Diba und die Sparda-Bank in Baden-Württemberg, schaffen die Zinsen für die Überziehung des Rahmens ersatzlos ab. Ein solches System der Abschreckung passe nicht mehr in die heutige Zeit, begründete Sparda-Bank-Chef Martin Hettich.