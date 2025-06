Konsumkredite mit Tücken: Darauf sollten Konsumenten achten

Einkäufe auf Pump können mitunter teuer zu stehen kommen. Vor allem dann, wenn es bei der Rückzahlung zu Schwierigkeiten kommt. Laut Arbeiterkammer gibt es aber mehrere Möglichkeiten für eine „erleichterte“ Rückzahlung. In der Regel suchen die Banken mit ihren Kunden eine angemessene Lösung. Doch dabei fallen in der Regel zusätzliche Spesen an. „Bei Zahlungsschwierigkeiten bei einem Kredit ist zu unterscheiden, ob die Schwierigkeit nur kurzfristig ist oder eine generelle Zahlungsunfähigkeit vorliegt“, so die Arbeiterkammer.

Bei kurzfristigen Problemen, weil die Kreditnehmer die Höhe der monatlichen Raten zwischenzeitig kaum oder nicht mehr stemmen können, kann eine Laufzeitverlängerung, eine Stundung oder eine Ratensenkung helfen. „Grundsätzlich sind die Banken bereit, Stundungen zu akzeptieren, meistens maximal sechs bis zwölf Monate“, so die Arbeiterkammer. Bei einer Laufzeitverlängerung können aber Spesen von bis zu 300 Euro anfallen. „Diese Spesensätze sind teilweise sehr hoch, aber sie können auch darüber verhandeln, vor allem dann, wenn sie erstmals eine Stundung benötigen und bis jetzt ihre Raten immer pünktlich bezahlt haben“, rät die Arbeiterkammer. Bei einer Stundung fallen laut AK-Bankenmonitor bei der bank99, der Erste Bank und der Hypo NOE jeweils 250 Euro an. Die Bank Austria verrechnet 63 Euro, die Bawag und die easybank 50 Euro. Am günstigsten ist die Santander Consumer Bank mit 38 Euro. Bei einer sogenannten Ratenplanänderung verlangen Bawag und easybank jeweils 300 Euro, bank99, Erste Bank und Hypo NOE jeweils 250 Euro sowie die Bank Austria 63 Euro und Santander 38 Euro.

Drohen generelle Zahlungsschwierigkeiten und folglich eine Überschuldung, sollten die betroffenen Kreditnehmer professionellen Rat bei einer der staatlich anerkannten Schuldnerberatungen einholen.