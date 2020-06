Konjunktur: Tigerländer zeigen Schwäche

Lange haben die Tigerländer der Weltwirtschaft – Brasilien, Russland, Indien, China und neuerdings auch Südafrika, bekannt unter dem Kürzel BRICS – die Investoren mit Super-Wachstumsraten beglückt. Doch die Schuldenkrise in Euroland zieht auch diese Länder in Mitleidenschaft. Das Bild der erfolgreichen aufstrebenden Nationen bekommt Sprünge. Deutlich wird die neue Schwäche der Schwellenländer an der Abwertung der Landeswährungen. Der brasilianische Real, der russische Rubel und die indische Rupie haben gegenüber dem US-Dollar heuer deutlich verloren. Der chinesische Yuan zeigte sogar die stärksten Verluste seit der Abwertungsperiode 1994.

"Was die Rolle der BRICS als Wachstumstreiber betrifft, ist die größte Veränderung schon vorbei", urteilen die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs. Und sie sollten es wohl sehr gut wissen. Denn immerhin waren es "die Goldmänner", wie die Banker genannt werden, die 2001 den Begriff BRIC schufen. Tatsächlich zeigten die vier Ursprungs-Tigerstaaten eine unglaubliche Erfolgsstory: Ihre gesamte Wirtschaftsleistung hat sich in diesen zehn Jahren mehr als vervierfacht, ihr gemeinsamer Anteil an der Weltwirtschaft wuchs von acht auf fast 20 Prozent.

Doch jetzt scheint die Party beendet zu sein – oder zumindest eine Pause einzulegen. Anleger ziehen sich aus diesen Ländern zurück. Die Wirtschaftsmotoren stottern. In dieser Schwäche werden die tiefer liegenden Probleme der einzelnen Länder offenbar: Überalterung der Bevölkerung in Russland und China, Korruption und überbordende Bürokratie in Indien sowie hohe Schulden der Konsumenten in Brasilien.