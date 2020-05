Konjunktur bricht 2012 völlig ein

Mit der schwächelnden Wirtschaft werden auch die Arbeitslosenzahlen wieder steigen. Im August war Österreich das Land mit der niedrigsten Arbeitslosenrate in der Euro-Zone. Das WIFO rechnet aber damit, dass die nationale Quote im kommenden Jahr von 6,6 auf sieben Prozent steigen wird. Auch in Deutschland reden Arbeitsmarktforscher bereits von einem Ende des Jobbooms im kommenden Jahr.

Entwarnung gibt es auf der Inflationsfront. In Österreich gehen WIFO und IHS für kommendes Jahr von Raten um 2,1 Prozent (heuer 3,2 Prozent) aus. Ende Juli waren die Ökonomen noch von 2,6 Prozent ausgegangen. Beide Institute rechnen jetzt mit sinkenden Ölpreisen, die mit zeitlicher Verzögerung auch die Teuerungsraten im Zaum halten sollen.



Im September 2011 ist die Inflation in den 17 Euro-Ländern dagegen noch einmal auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren geklettert. Mit einem Wert von drei Prozent lag sie 0,5 Prozentpunkte über dem August. In Österreich wird der Defizitabbau laut Einschätzung von Aiginger bei 3,1 Prozent stagnieren. Denn die schwächelnde Konjunktur werde sich 2012 auch in sinkenden Steuereinnahmen und staatlichen Mehrausgaben widerspiegeln, erklärt er. Gelänge es der Politik, die Unsicherheiten aus den Finanzmärkten durch dringend nötige Reformen zu kompensieren, könne es gelingen, dass es nur zu einer "Konjunkturdelle" kommt. Die Hoffnung lebt.