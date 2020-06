Kompromiss im Atom-Streit

Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Nach der Katastrophe in Fukushima und dem kurz danach beschlossenen Kernenergie-Ausstieg in Deutschland, hing die Atom-Branche in den Seilen. Ein Jahr später kann von einem sterbenden Wirtschaftszweig aber wohl keine Rede mehr sein. Nicht nur China forciert seine kurzfristig auf Eis gelegten AKW-Ausbaupläne mit neuem Elan.

Auch in Europa werden neue Projekte angekündigt. So wurde Mitte dieser Woche bekannt, dass die bulgarische Regierung den Ausbau des Kernkraftwerks in Kosloduj beschlossen hat. Zudem gab Tschechiens Industrieminister Ende März unverhohlen zu, dass sein Land den Anteil von Atomenergie an der Stromproduktion von 30 auf mehr als 50 Prozent erhöhen werde.

Genau diesen Ausbauplänen wollen heimische Umweltorganisationen ( NGO) mit einem Atomstrom-Importverbot den finanziellen Boden entziehen. Wenn ein Land wie Österreich den Abnahmestopp von Atomstrom ankündigt, dann werden Investoren nervös, lautet die Argumentation.