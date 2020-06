Kommunalkredit heuer ohne Staatshilfe

Die ehemalige Gemeinde-Finanzierungsbank Kommunalkredit, die 2008 notverstaatlicht und zweigeteilt wurde, dürfte das Gröbste überwunden haben: "Wir planen heuer ohne Staatszuschüsse auszukommen", betonte Bank-Chef Alois Steinbichler. Weder die Bad Bank, die KA Finanz, in die 2008 alle Hochrisiko-Wertpapiere ausgelagert wurden, noch die Good Bank, Kommunalkredit Austria, sollten also den Steuerzahler heuer belasten. 2,7 Milliarden Euro musste der Staat seit 2008 in die KA Finanz stecken, um deren Verluste mit Kreditrisikoversicherungen für Griechenland und andere Krisenländer sowie mit Anleihen dieser Staaten zu decken. 250 Millionen gab die Republik Österreich der Kommunalkredit Austria zum Neustart mit.

"Jetzt ist der große Gang durch raue See hinter uns", ist Steinbichler überzeugt. Die Bad Bank habe im Vorjahr Risikopapiere für 5,1 Milliarden Euro veräußert. Auf acht Milliarden Euro an Wertpapieren sitzt die Bank noch. Diese seien allerdings zu 78 Prozent von Emittenten mit guter Bonität, zu fast einem Viertel sogar von Triple-A-Schuldnern.