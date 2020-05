Kommunalkredit: Der nächste Versuch zum Teilverkauf

Herbert Paierl

Bild

Paierl

Bad Bank

Kommunalkredit

Auch der steirische Ex-ÖVP-Politiker und heutige Private-Equity-Unternehmer)hat eine Investorengruppe zusammengetrommelt. Um Unvereinbarkeiten strikt zu vermeiden, legteEnde März sein Aufsichtsratsmandat bei der KA Finanz, derder, zurück.

Noch am Überlegen dürfte der Investmentbanker Willi Hemetsberger sein, Chef des Finanzberaters Ithuba Capital. Wenn, dann würde der ehemalige Bank-Austria-Vorstand vermutlich gemeinsam mit dem Investor Michael Tojner bieten, dem Vorbesitzer der Ithuba. Diese berät übrigens die KA Finanz beim Abbau jener giftigen Papiere, die die gesamte Kommunalkredit-Gruppe ins Verderben rissen. Sowohl Hemetsberger als auch Paierl wollen derzeit keinen Kommentar abgeben. Ebenfalls unschlüssig ist die Erste Bank, die noch kein konkretes Interesse deponiert hat. "Wir werden uns die Unterlagen anschauen und dann prüfen, ob wir ein Angebot legen", sagt Erste-Sprecher Michael Maurits.

Die biedere Kommunalkredit hatte sich mit hochriskanten Spekulationen über ihre Zypern-Tochter gewaltig verzockt. Die toxischen Assets wurden in die Abbau-Bank eingebracht. In der Good Bank sind die öffentlichen Kredite (Länder, Gemeinden, Städte). Ein großes Geschäft wird’s für die neuen Eigentümer nicht. Denn diese Kredite sind angesichts der guten Bonität der Schuldner sehr niedrig verzinst. Ein privater Investor kann sich jedoch nicht so billig refinanzieren wie der Bund, sodass dieser Bereich einem Käufer wohl nur Verluste brächte.

Für Käufer sind daher die höher verzinsten, aber auch risikoreicheren Projektfinanzierungen interessant. Außerdem erbringt die Kommunalkredit Serviceleistungen für die öffentliche Hand.

Die damalige Finanzministerin Maria Fekter, ÖVP, wollte die Good Bank im Vorjahr verscherbeln, fand aber keinen Käufer. Das Institut darf auf Grund von EU-Auflagen kein Neugeschäft mehr eingehen, die Republik kann aber die Hälfte der Bank verkaufen und die neuen Eigentümer dürfen wieder frisches Business lukrieren.