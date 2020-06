AUA fährt auf die Bahn ab

Die AUA-Mutter Lufthansa macht es schon längst mit der Deutschen Bahn, die Schwester Swiss mit der Schweizer Bahn. Jetzt will auch die AUA mit den ÖBB bei der Beförderung der Passagiere kooperieren, Flug- und Bahnverkehr sollen miteinander vernetzt werden.

Der Vorteil für die Kunden ist, dass sie für die Kombination Flug/Bahn nur noch ein Ticket buchen müssen. Was vor allem für die Passagiere aus den Bundesländern interessant ist. So könnte ein Fluggast in Linz bei der Bahn oder bei der AUA sein Kombi-Ticket (Bahnfahrt nach Wien, Flug) buchen.

Bequemer wird’s freilich erst ab Dezember 2015, wenn der neue Wiener Hauptbahnhof direkt mit dem Flughafen verbunden wird. Dann dauert eine Fahrt von Linz zum Flughafen nur noch knapp zwei statt zweieinhalb Stunden. Derzeit wird gemeinsam an den Details der Kooperation gefeilt.

AUA-Vorstand Karsten Benz kündigte auch ein neues Preiskonzept für innerösterreichische Flüge an. Demnächst werden günstige One-Way-Tickets angeboten. Bisher musste man immer auch ein Retour-Ticket kaufen. Die Bundesländer-Destinationen sind nach wie vor allesamt defizitär.