Komarek: "Stronach ist ein alt gewordenes Kind"

In Krisenzeiten haben es Menschen mit "windigen Berufen" leichter, findet Komarek, der im Nachhinein froh ist, mit Ende 20 einen gut bezahlten Job verloren zu haben. Geld bedeute heute keine Sicherheit mehr für die nächste Generation. Und wütend machen ihn Politiker, die das Friedensprojekt der EU infrage stellen.

KURIER: Wie viele Bücher muss man eigentlich verkaufen, um in die österreichischen Bestsellerlisten zu kommen?

Alfred Komarek: Das kann man so nicht sagen. Im Oktober, wenn viele Bücher verkauft werden, etwa doppelt so viele wie im August. Da ist man mit ein bissl Glück schon ab 3000 Stück dabei. Als Autor sollte man die Bestsellerlisten aber nicht überbewerten, da wird viel getrickst. Reich werden aber die wenigsten Autoren. Jene im deutschsprachigen Raum kann man an seinen Fingern abzählen.

Hatten Sie Glück?

Rückblickend war es ein großes Glück, dass ich mit Ende zwanzig einen gut bezahlten Job beim Radio verloren und von einem Tag auf den anderen null verdient habe. Da hab ich – zu einem Zeitpunkt, als es pädagogisch noch wertvoll war, begriffen, dass man sich nicht von einem Arbeitgeber abhängig machen darf. Ich hab mich dann mit Werbetexten gerettet, für viele Zeitungen geschrieben, irgendwann sind Bücher dazugekommen und ich hab gewusst: Das passiert mir nicht noch mal. Im Nachhinein betrachtet ein großes Glück.

Was raten Sie jungen Unternehmern?

Hartnäckig bleiben, sich nicht um jeden Preis verkaufen. Ich hab jetzt leicht reden, weil ich seit 45 Jahren Angelhaken ins Wasser halte und statistisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass ein Fisch anbeißt. Den Jungen sage ich aber auch, dass Talent allein nicht reicht. Die Leute müssen einen auch kennen und man muss für was stehen. Und es braucht eine profunde Skepsis gegenüber schnellen Erfolgen. Sie bedeuten nicht automatisch den Durchbruch. In Krisenzeiten tun sich Leute in windigen Berufen – Autoren, Schriftsteller, Filmemacher – glaub’ ich, leichter als andere.

Inwiefern?

Weil sie es gewohnt sind, Durststrecken zu überdauern. Jemand, der 40 Jahre im Vorstandsbüro gesessen ist, ist ja völlig fassungslos, wenn er seinen Job verliert.

Beunruhigt Sie die Euro-Krise?

Die Wirtschaftskrise 2008 hat mich aus der Bahn geworfen. Ein Blick auf mein Depot hat mir gezeigt, dass ich ärmer geworden bin, ohne etwas auszugeben. Heute schau ich mir die Berichte aus einer gewissen Distanz an, bin aber nicht der, der alles besser weiß. Ich denke, dass es weltweit keine Handvoll Leute gibt, die sich bei der Komplexität der Krise noch auskennen.

Ihre Schlüsse daraus?

Seinen Kindern eine Million Euro und damit Sicherheit zu hinterlassen, funktioniert so nicht mehr. Das beste Kapital für die Zukunft ist eine gute Ausbildung und gesundes Selbstvertrauen. Es dreht sich überhaupt vieles um. Was früher für arme Leut’ war, ist heute für moderne, reiche Leut’. Bio-Essen zum Beispiel ...

Haben Sie Angst um den Euro?

Nicht um den Euro, aber um die europäische Idee und das Friedensprojekt. Menschen wie HC Strache und Frank Stronach, die vorsätzlich und mutwillig bei diesem Gemeingut zündeln, würde ich gern ausrichten: "Geht’s zurück in die Steinzeit." Ich glaube, Stronach ist ein alt gewordenes Kind, dass sich mit der Politik ein neues Spielzeug gönnt. Ich halte ihn aber nicht für einen Bösewicht …

Sondern?

Es gibt viele gescheite, erfolgreiche Unternehmer, die wie Kinder ein Defizit an Anerkennung haben. In der Gesellschaft sind sie nur die Reichen. Das war schon zu Kaisers Zeiten so. Leute, die sich verdient gemacht haben, haben einen Titel bekommen, aber trotzdem nicht dazugehört. Im Urlaub sind sie wie der Adel auf den Semmering gefahren und haben dort viel Geld ausgegeben. Heute ist das nicht viel anders, nur fährt man nach Kitzbühel. Das ist ein perfekt inszeniertes Theater für Leute, die nicht wirklich oben sind. Eigentlich arme Figuren.