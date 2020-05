Sommerfrische statt Urlaub am Strand

Kaiser Franz Josef hat die Sommerfrische in Bad Ischl sicher sehr gefreut. Sonst wäre er wohl nicht so oft ins Salzkammergut gefahren. Seinerzeit war es durchaus üblich, den Sommer in den ländlichen Regionen zu verbringen. Gut möglich, dass es wieder so wird, wie es früher einmal war. Es gibt jedenfalls gute Argumente dafür, dass sich die Urlaubsgewohnheiten ändern. " Sommerfrische statt Strandurlaub" lautet eine Conclusio der Studie " Klimawandel und Tourismus in Österreich 2030" vom Institut für touristische Raumplanung.