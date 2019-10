Klimawandel und Bodenverbrauch gefährden Ernährungssicherheit

Österreich habe die höchste Supermarktdichte und das dichteste Straßennetz in Europa, kritisiert Weinberger. Derzeit würden rund 40.000 alte Wohn- und Gewerbe-Immobilien leerstehen. „Diese sollten wieder saniert und genutzt werden, anstatt weiter Flächen zu verbrauchen“.

Alle drei Experten fordern ein Maßnahmenpaket. Die produktivsten Böden sollten mit Bauverbot belegt werden, die Raumordnung verbessert werden, die Schiene und der öffentliche Verkehr gefördert werden.

Sie verweisen auf das Vorbild Schweiz, wo bereits 40 Prozent aller Produktionsflächen einen erhöhten Schutz-Status haben. In Bayern ist der Bodenverbrauch nur halb so groß wie in Österreich. Österreich verlor im Durchschnitt der letzten zehn Jahre landwirtschaftliche Flächen im Ausmaß von 20 Hektar – pro Tag.