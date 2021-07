Klimaschutz-Index: Österreich auf vorletztem Platz in EU

Österreich nimmt im am Mittwoch veröffentlichten Klimaschutz-Index der Umweltschutzorganisation Germanwatch und des Climate Action Network Europe (CAN) Platz 41 von 61 Rängen ein. Das ist eine Verbesserung um vier Stellen im Vergleich zum Vorjahr, aber nur der vorletzte Platz unter den EU-Staaten. Heimische Umweltschutzorganisationen übten deshalb Kritik. Auf dem vordersten Platz liegt Frankreich.

Hinter den viertplatzierten Franzosen folgen Schweden und Großbritannien auf den Rängen fünf und sechs. Die ersten drei Plätze wurden wie in den vergangenen Jahren nicht vergeben, weil noch keines der großen Emittentenländer ausreichend Klimaschutz betreibt, teilte Global 2000 in einer Aussendung mit. Das Stockerl des bei der Klimakonferenz in Marrakesch präsentierten "Climate Change Performance Index" (CCPI) blieb damit symbolisch leer. Das Gastgeberland Marokko verbesserte sich deutlich und belegt nun den 8. Platz.