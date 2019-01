Klimaschutz: „Der Schlüssel ist Energiesparen“

Wissen Sie, wo Rexel Energie sparen kann?

Ja, wir haben in unserem Logistikzentrum und Zentrallager in Weißkirchen (OÖ.) durch das gesetzlich vorgeschriebene Energiemanagementsystem 15 Prozent Energie eingespart. Wir dachten, unsere Industrie-Prozesse, also Kabelschneidmaschinen etc. verbrauchen am meisten Energie. Falsch: Die Analyse hat gezeigt, es ist das Büro – von der IT bis zur Beleuchtung. Nicht die Industrieanlagen waren das Thema, sondern unser Verhalten. Schalte ich das Licht ab, wenn ich nach Hause gehe? Lasse ich den Computer im Standby-Modus?

Gilt das auch für Private?

Da ist das natürlich schwieriger, da üblicherweise nicht gemessen wird. Es gibt aber schon viele Apps dafür. Im privaten Umfeld kommt das Thema Datensicherheit hinzu. Und es ist schwieriger, in Effizienzen zu denken – schließlich kann nicht verlangt werden, dass man sich dauerhaft überlegt, zu welcher Tageszeit man die Waschmaschine einschaltet, um möglichst energieeffizient zu sein. Es gibt aber Apps, die das automatisch lösen.

Ökostrom also verbunden mit totaler Vernetzung?

Ja, es geht in Richtung des intelligenten Hauses. Das wird ein Schlüssel in der Energieeffizienzstrategie und in der -Reduzierung.

Der einzige Schlüssel?

Nein. Auch das energetische Sanieren inklusive Dämmen von Häusern wird wichtiger. Die Sanierungsrate liegt aber derzeit bei unter einem Prozent. Um die Paris-Ziele zu erreichen, werden wir mehr als zwei Prozent benötigen. Das steht auch im Programm der Bundesregierung. Hier geht es nicht nur um Heizung, Dämmen und Fenstertausch, sondern auch um Themen wie Smart Home und Digitalisierung. Die Frage lautet also, wie ich mein Gebäude so steuern kann, dass es in erster Linie vom Energieverbraucher zum -produzenten wird.